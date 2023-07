Oberwart: Umfahrung früher fertig, als geplant

Als am Montag gegen 16 Uhr die Sperre der B63a, die mit 10. Juli gestartet ist, aufgehoben wurde, hat man bei so manchem Anrainer der Hauptstraße oder Dornburggasse, die in den vergangenen Wochen von einer wahren Verkehrslawine überrollt wurden, einen Stein vom Herzen fallen hören.

Verkehrslawine durch die Dornburggasse. Ohnehin ist der Straßenzug eine beliebte Abkürzung bei Autofahrern. Als die Ortsumfahrung gesperrt war, kam es vor allem zu Stoßzeiten zu großen Staubildungen. Foto: Carina Fenz

Täglich nützen rund 12.500 Fahrzeuge den am stärksten befahrenen Streckenabschnitt der B63a vom Pinkacenter bis zum Kreisverkehr beim MC Donalds, rund 10.000 von der Höhe Wallner Pool bis zum Pinkacenter. Jene Fahrzeuge sind in den vergangenen Tagen durch die Innenstadt oder die Dornburggasse gerollt.

Für Stadtchef Georg Rosner ein Umstand, der zeigt, wie wichtig und unerlässlich die Ortsumfahrung Oberwart mittlerweile geworden ist. „Verkehrstechnisch kann man von einem wahren Drama in den letzten Wochen sprechen. Denkt man daran, dass unter normalen Umständen um die 10.000 Fahrzeuge täglich durch die Stadt fahren, dann waren es jetzt doppelt so viele, die natürlich bei vielen die Nerven auf die Probe gestellt haben“, so Rosner, der auch einen Appell an all jene richten will, die die Ortsdurchfahrt nur nützen, weil man laut Navi um einige Minuten schneller ist. „In Wahrheit ist man aber nicht schneller, weil es durch das erhöhte Verkehrsaufkommen natürlich zu stockendem Verkehr kommt. Will man sich eine Leberkässemmel in der Stadt holen, dann ist es ja erfreulich, den Weg in die Stadt zu suchen, aber will man von Großpetersdorf nach Pinkafeld oder umgekehrt, dann hat man in der Stadt nichts verloren“, wird Rosner in Richtung Pkw- und Lkw-Fahrer konkret.

Für heute reicht‘s, postete Stadtchef Georg Rosner am 17. Juli, als es in der Steinamangererstraße vorm Lagerhaus - der Umleitungsstraße für die gesperrte Umfahrung - zu einem Rohrbruch auf der Hauptwasserleitung kam. Foto: Facebook

Und auch einen kleinen Wink auf die Landesstraßenverwaltung will sich Rosner nicht verhalten. „Bei allem Verständnis für Straßenbauarbeiten, man hätte die Sanierung aber auch auf zwei Etappen machen können“, so Rosner. Das habe sich, ergänzt der Stadtchef, vor allem da gezeigt, als es im Bereich des Lagerhauses zu einem Rohrbruch kam und dann alle im Stau gestanden sind, weil es keine Ausweichroute mehr gab.

Seitens des BBS hieß es, dass die Sanierung der B63a längst überfällig war. Die Asphaltkonstruktion wurde verstärkt, weil sie unterdimensioniert war und sich auch Spurrillen gebildet hatten. Investiert wurden rund 600.000 Euro.