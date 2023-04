Seit vielen Jahren sorgt die Verkehrssituation rund um die Röntgengasse für Kopfzerbrechen, vor allem bei den Anrainern. Ein Projekt, welches seit Jahren in der Schublade liegt, soll die Situation jetzt entschärfen. Konkret geht es um einen sogenannten Lückenschluss, der für Entlastung des betroffenen Straßenzuges sorgen soll. Die Röntgengasse wird in Richtung OSG-Platz verlängert und soll dort in die Dornburggasse einfließen. Die Ausschreibung ist, laut Stadtgemeinde Oberwart, bereits erfolgt, in zwei Bauphasen soll die Umsetzung erfolgen. Der Startschuss fällt auf jeden Fall im heurigen Jahr.

Wie prekär die Situation aktuell ist, betonte auch Vizebürgermeister Michael Leitgeb (SPÖ). „Viele betroffene Bürgerinnen und Bürger sind uns im Zuge des Grätzeltreffens im Vorjahr auf uns zugekommen und haben mit Nachdruck eine Lösung gefordert. Das ist auch ein Grund, warum wir diesen Straßenzug jetzt endlich in Umsetzung bringen. Die Situation für die Bürger rund um die Röntgengasse ist schon seit Jahren nicht mehr tragbar, jetzt gibt es endlich auch im Budget die erforderlichen Mittel, um das Projekt umzusetzen“, betont Leitgeb. Von Stadtchef Georg Rosner (ÖVP) heißt es dazu: „Die Verkehrssituation in der Röntgengasse ist mir bewusst, ich habe vollstes Verständnis für die Anliegen und Sorgen der Anrainer. Ich kann versichern, dass eine bestmögliche Lösung für alle Beteiligten angestrebt wird.“

OSG schafft weitere Parkplätze

Glücklich mit der geplanten Verlängerung der Röntgengasse zeigt sich auch OSG-Obmann Alfred Kollar. „Wir haben schon vor einiger Zeit das Grundstück hinter dem Geschäft Balaskovics erworben, um unsere Parkplätze für Mitarbeiter und Kunden zu erweitern. Dieses Projekt kann jetzt ebenfalls in Umsetzung gehen.“

Noch heuer soll der Lückenschluss erfolgen. Die Röntgengasse wird verlängert. Foto: Carina Fenz

Besagte OSG-Parkplätze werden übrigens mit Photovoltaik-Dächern versehen. „Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind uns große Anliegen und mit den neuen Photovoltaik-Dächern steigern wird auch unsere Photovoltaik-Leistung von derzeit 45 kWp auf 170 kWp“, heißt es von Kollar.

