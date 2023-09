Busbahnhof muss raus aus Oberwart

Nach dem Umbau des Rathauses in Oberwart, machte man sich Gedanken den Busbahnhof aus der Stadt raus zu bekommen. Und während damals so gut wie alle großen kommunalen Investitionen in der Erde „verschwanden“ (Anmerkung: Sanierung des Wasser- und Kanalsystems), brachte man auch zwei mögliche Einbahnen ins Spiel. Das war 2017. Bezüglich Neugestaltung des innerstädtischen Verkehrs ist dann nicht mehr viel passiert, aber das könnte sich nun ändern. „Ich hab ja diese 30 km/h Initiative des VCÖ unterstützt, weil ich glaube, dass es dadurch viel ruhiger, sicherer und klimafreundlicher wird. Auf einem Kilometer erspart man sich 15 Sekunden, wenn man mit 50 statt 30 unterwegs ist, das muss man sich einmal vorstellen“, sagt Bürgermeister Georg Rosner, der den Busbahnhof aus dem innerstädtischen Bereich natürlich immer noch raus bekommen will. „Da war der Badparkplatz Thema, aber dadurch, dass die Busse nun immer mehr werden, muss das neu überdacht werden“, sagt Rosner. „Da kommen die Schulbusse dazu und das ist schon ein Riesenaufwand. Es fährt ja immer ein Bus ins Zentrum, also warum sollten wir den Busbahnhof nicht raus zur Inform verlegen, oder anderswo nach außen“, sagt Rosner. „Im Zentrum soll eine Wohlfühloase mit Springbrunnen, mit einer Veranstaltungsstätte entstehen. Da muss der Busbahnhof raus. Aber da müssen wir jetzt in die Gänge kommen. Im September wird es noch ein Gespräch mit den Verkehrsbetrieben geben, da werden wir das vielleicht auch ansprechen“, sagt Rosner. „Auf jeden Fall wollen wir die Autos aus der Stadt raus bringen, da kann eine 30er-Zone schon helfen“, sagt der Ortschef. „Der Busbahnhof wie er jetzt ist, gehört woanders hin. Und generell in die Umgebung Verkehrsbetriebe mit einer Art „Park and Ride System“, sagt Vizebürgermeister Michael Leitgeb.

„Da muss man gar nicht erst in die Stadt rein. Aber mein wichtigster Punkt ist ein Verkehrskonzept für die Innenstadt“, betont Leitgeb. „Mit Parkplätzen oder Tiefgaragen bei der Rotunde, von außen zufahrend. Wir reden ja schon lange drüber, aber wir müssen das jetzt auch mal umsetzen“, sagt Leitgeb.