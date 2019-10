Ab kommenden Montag, dem 7. Oktober, steht die Stadt verkehrstechnisch vor einer großen Herausforderung. Grund dafür ist der Neubau des Kreisverkehres an der B63a, der als neue Zufahrt zum Krankenhaus errichtet wird. Aufgrund der Bauarbeiten wird die B63a in einer Zeit von fünf Wochen nur einspurig im Bereich der Bauarbeiten passierbar sein. In dieser Zeit wird der Verkehr teilweise umgeleitet werden.

„Für die Errichtung und damit Sicherheit sowie Flüssigkeit des Verkehrs gewährleistet wird, muss in der Zeit ab 7. Oktober für die Dauer von fünf Wochen der Verkehr teilweise umgeleitet werden“, teilte die Baudirektion mit. Die B63a wird vom Kreisverkehr - Kreuzungsbereich L382 – Unterwarter Straße, L269 Spitalzufahrt Oberwart, B63a- Oberwarter Straße - bis zum Kreisverkehr beim Mc Donald´s Restaurant für Fahrzeuge von Großpetersdorf kommend gesperrt.

Von St. Martin kommend nur Rechtsfahren möglich

Der Lkw-Verkehr von Großpetersdorf kommend wird ab dem Kreisverkehr (L386 Stegersbacherstraße, B63, B63a) auf die B63 in Richtung Ortszentrum Oberwart umgeleitet. Im Kreuzungsbereich der L240 (Schlainingerstraße) und der B63 (Steinamangerer Straße) von St. Martin kommend ist nur Rechtsabbiegen gestattet. Die Umleitungen werden durch Vorinformationstafeln angezeigt.

„Die Teilsperre ist für die Bautätigkeiten notwendig, da der Kreisverkehr auf diese Weise in zwei Schritten (halbseitig) hergestellt werden kann und dadurch die Qualität der Arbeiten gewährleistet wird. Eine Komplettsperre der B63a wurde ausgeschlossen, da in diesem Fall über 30.000 Fahrzeuge täglich durch die Stadt Oberwart fahren müssten und diese Belastung nicht vertretbar wäre“, heißt es vom Land.