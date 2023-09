Oberwart: Links abbiegen verboten

Schauplatz OMV Tankstelle an der Ortseinfahrt von Oberwart. Wer sich hier nach 22 Uhr und vor 5 Uhr Früh einen Kaffee holen will, hat Pech. Die Tankstelle hatte 24 Stunden offen, doch das ist seit dem Umbau vorbei. Und wer nun wieder abfahren will, muss das rechts abbiegend tun. Klingt kompliziert, ist es nicht. Bei der Ausfahrt McDonalds Richtung Kreisverkehr, gibt es ein Linksabbiegeverbot. „Es ist erstaunlich, wie viele das ignorieren“, sagt ein Pensionist, der das genau beobachtet. „Ich glaube, die meisten wissen das gar nicht, oder riskieren das einfach, denn wenn man da rechts abbiegt, muss man bis zur Inform runter und im Kreisverkehr wenden, wenn man ins EO will“, so der passionierte Radfahrer. Weniger Linksabbieger, aber doch auch welche, gibt es von der Tankstelle raus Richtung Kemeten. „Das ist klar verboten, das weiß man schon länger“, sagt der Pensionist, der namentlich nicht genannt werden will. „Hier kann man rechts abbiegen und dann die Ehrenrunde durch den Kreisverkehr drehen, um Richtung Süden zu kommen“.

Fazit: Wer zum EO will, biegt am besten bei der Tankstelle nach rechts, wer nach Großpetersdorf will, kann die Ausfahrt McDonalds nehmen. Wer nach Kemeten, oder nach Graz will, fährt die Ehrenrunde. Das ist anders nicht möglich, aber auch nicht wirklich ein Problem.