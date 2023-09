Oberwarter Rollator-Gang will Ampel zu Billa

An guten Tagen brauchen Senioren eine halbe Minute, um einen Schutzweg mit einem Rollator zu überqueren, an nicht so guten Tagen brauchen sie länger. Und das tun sie im Idealfall bei grünem Licht an einer Ampel. Die Oberwarter Rollator-Gang pilgert im Konvoi zum Billa-Supermarkt in der Steinamangererstraße, dessen geplante Schließung mit viel Courage (die BVZ berichtete mehrfach) verhindert wurde. Nun geht der Leitwolf der Protest-Senioren noch einen Schritt weiter. Hans Robeischl fordert eine Ampel am Schutzweg. Mit einer Grünphase, die lang genug ist, die Straße zu überqueren. Und die will er nicht nur für ältere Menschen, die eingeschränkt mobil sind, sondern auch für Personen mit Kinderwägen. Ein entsprechender Brief an die Burgenländische Landesregierung wurde schon abgeschickt. „Wir Senioren haben gemeinsam, dass wir auf Grund unserer vielfältigen Behinderungen bereits mit einem Fuß im Pflegeheim stehen“, scheibt Hans Robeischl. „Hier in der Wohnanlage ist die Überquerung des Schutzweges Richtung Billa großes Thema. Und wir finden das Überqueren mit einem Rollator gefährlich und ständig Angst einflößend“, so Robeischl.

Große Gefahr für alle Beteiligten

„Wir kommen gut über den ersten Fahrbahnstreifen. Aber auf der Gegenfahrbahn herrschen dann wieder ganz andere Verkehrsverhältnisse. Wir stellen fest: Du wirst da gar nicht wahrgenommen“, heißt es in Robeischls Schreiben weiter. Und die Senioren treten dabei genauso auf, wie sie es bei der Verhinderung der Billa-Schließung taten. Gemeinsam, am selben Strang ziehend und die Karte mit dem Hinweis auf Würde und soziale Verantwortung wird dabei auch wieder ausgespielt. „Wir gestehen, dass wir wegen unserer eigenen Verkehrsuntüchtigkeit auch für Autofahrer eine Gefahr darstellen. Eine Fußgänger-Ampel an diesem Straßenübergang würde daher auch den motorisierten Verkehrsteilnehmern zugute kommen“, sagt Hans Robeischl.

Laut VCÖ passierten im Vorjahr 28 Prozent der Verkehrsunfälle, bei denen Fußgängerinnen und Fußgänger angefahren und verletzt wurden, auf Schutzwegen. In der dunklen Jahreszeit nimmt der Anteil der Schutzwegunfälle stark zu, die meisten Schutzwegunfälle gab es im Vorjahr im Dezember. Eine Ampelregelung ist effektiv.