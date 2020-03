Um in Zeiten der Cornoakrise die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Bezirk aufrecht erhalten zu können, wurde vom Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart die Ausgabe von Desinfektionsmittel organisiert. Der Bezirksreferent für gefährliche Stoffe, Martin Ulreich und der Bezirksfeuerwehrkommandant Wolfgang Kinelly haben größere Mengen an Hypochloritlösung, einem Desinfektionsmittel, beschafft. Dieses wurde in konzentrierter Form an die Feuerwehren verteilt.

Die Wehren wiederum können es in verdünnter Form zur Desinfektion ihrer Feuerwehrhäuser und auch sonstiger Gerätschaften verwenden. Um auch bei der Übergabe keinerlei Risiko einzugehen, war nur je eine Person pro Abschnitt bei der Verteilung in Pinkafeld. Dort wurde für jede Feuerwehr eine vordefinierte Menge der Lösung ausgegeben. Sämtliche Kosten für das Mittel werden vom Bezirksfeuerwehrkommando getragen. Dieses will damit sicherstellen, dass auch in der aktuellen Krise die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren gegeben ist, um im Notfall der Ortsbevölkerung helfen zu können.