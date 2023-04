Oberwarter drohte Polizist: „Hacke dir die Hände ab“

Am Sonntag, 5. März 2023, war ein 20-jähriger Lenker aus Oberwart bei St. Margarethen an der Raab in eine Polizeikontrolle geraten. Sein BMW war nicht nur gesetzeswidrig tiefergelegt, sondern wies auch sonstige Mängel, zum Beispiel an den Reifen, auf.

Die Polizisten machten dem 20-Jährigen klar, dass an eine Weiterfahrt nicht zu denken sei und die Kennzeichentafeln abgenommen werden müssten. „Das Auto war eine Gefahr für die Straße“, sagte einer der Polizisten vor Gericht.

„Ihr greift mein Auto nicht an!“, hatte sich der 20-Jährige während der Amtshandlung ereifert.

Polizei forderte Unterstützung an

„Aus jahrelanger Erfahrung sahen wir, dass sich die Situation aufbauschen wird“, berichtete einer der amtshandelnden Polizisten. „Wir riefen deshalb eine zweite Streife zur Unterstützung.“

In der Zwischenzeit rief der empörte Lenker seinen 48-jährigen Vater an und forderte die Polizisten auf, mit diesem zu sprechen.

Doch die Polizisten wollten das Telefonat nicht entgegennehmen. Da stellte der 20-Jährige das Handy auf Lautsprecher und gezwungener Maßen mussten sich die Polizisten anhören, was der Vater ins Telefon „plärrte“, wie es dessen Anwalt vor Gericht ausdrückte.

„Irgendwann sagte er am Telefon, wenn ich die Kennzeichen von seinem Sohn abnehme, hackt er mir die Hände ab“, berichtete einer der Polizeibeamten.

Der 48-Jährige wurde wegen dieser Drohung und wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.

Exakt einen Monat nach der Tat, am 5. April, nahm der 48-Jährige vor Richterin Doris Halper-Praunias Platz.

Vorbestrafter schluchzte: „Weil i nix g'macht hab'!“

Noch bevor die Richterin mit dem Prozess beginnen konnte, brach der Angeklagte in Tränen aus. „Weil i nix g'macht hab'!“, schluchzte der elffach vorbestrafte Angehörige der Volksgruppe der Roma.

„Reißen Sie sich zusammen!“, ermahnte die Richterin den Mann.

Gefragt nach seiner Schulbildung gab dieser an, die Sonderschule besucht zu haben. „Bei den Roma war das früher so“, sagte er. „Wir waren dreizehn Geschwister, die Mama hat auf uns nicht schauen können, der Papa ist gestorben.“

Er habe, so der Angeklagte, seinen Sohn am 5. März noch gewarnt, mit dem tiefer gelegten BMW wegzufahren. Als der 20-Jährige dann anrief, weil ihn die Polizei aufgehalten hatte, habe er ihm gedroht: „I hau' dir in die Papp'n und brich dir die Finger, wenn du heimkommst“, behauptete der Angeklagte.

Dass die Polizei das Telefonat mithören konnte, habe er nicht mitbekommen, so der 48-Jährige.

„Ich schwöre, ich knie' mi' nieder, euer Ehren!“

„Ich schwöre, ich knie' mi' nieder, euer Ehren“, jammerte er.

„Vielleicht bestreiten Sie die Drohung, weil Sie jetzt ins Gefängnis kommen würden?“, hielt ihm die Richterin vor. „Da geh' ich nie wieder rein! Ich habe Depressionen“, sagte der Angeklagte.

Er habe bei dem Telefonat damals seinem Sohn geraten, die Kennzeichen abzugeben. „Ich sagte: Mach kan Schaß", behauptete der Angeklagte.

Auf keinen Fall habe er gesagt, was ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wurde: „Wenn du das Kennzeichen oder Auto von meinem Sohn angreifst, du Sch... Bulle, hacke ich dir die Hände ab!“

„Ich habe nie direkt mit den Polizisten gesprochen, ich schwöre bei Gott!“, flehte der Angeklagte um Verständnis.

Polizist: „Es war eine Drohung gegen uns“

Dem widersprach einer der Polizisten: „Er sprach mich direkt an.“ Sein Kollege bestätigte: „Es war eine Drohung gegen uns. Meiner Meinung nach wusste er, dass er mit Polizisten spricht.“

Die Richterin fragte den Angeklagten: „Warum sollten die Polizisten unter Wahrheitspflicht falsch aussagen?“

„Ich habe früher mit einem Polizisten eng zusammengearbeitet, ich war sein Spitzel“, behauptete der Angeklagte. Dann habe es Streit gegeben.

Einer der als Zeugen einvernommenen Polizisten gab an, den Angeklagten als Sperrmüllsammler zu kennen. Von dessen „Spitzeltätigkeit“ wisse er nichts.

Auch der Sohn begann zu weinen

Als der Sohn als Zeuge hereingerufen wurde, begann der Vater wieder zu weinen. „Geh, hör' auf!“, sagte der Sohn, der ebenfalls in Tränen auszubrechen drohte. „Sonst kann ich nicht aussagen.“

„Wieso machten Sie so ein Theater bei der Amtshandlung?“, wollte die Richterin wissen.

„Der Polizist provozierte mich und sagte, ich fahre heute da nicht mehr weg, weil das Auto nicht verkehrssicher ist“, sagte der 20-Jährige.

„Das hat ja gestimmt“, erinnerte ihn die Richterin.

„Ich wollte die Kennzeichen nicht hergeben und machte einen Wirbel, ich gebe es zu“, sagte der Sohn.

Bei dem Telefonat habe sein Vater „gematschkert“, aber nie ein Wort mit den Polizisten gewechselt. „Er sagte, bitte, bitte, tu, was sie sagen“, behauptete der Sohn.

Sohn erhielt Verwaltungsstrafen

Nach dem Eintreffen der zweiten Streife habe er die Kennzeichentafeln übergeben. Er habe wegen der begangenen Verwaltungsübertretungen eine Geldstrafe bekommen, von der er nicht wisse, wie er sie bezahlen solle.

„Meine Finger, meine Zehen sollen mir abfallen!“, beteuerte der Angeklagte indessen weiter seine Unschuld.

Kurz bevor es zum Urteilsspruch kam, fiel der Angeklagte vor dem Richtertisch auf die Knie: „Ich hab's nicht gesagt!“

„Stehen'S auf“, ermahnte ihn die Richterin.

Bedingte Haft, unbedingte Geldstrafe

Sie sprach den Angeklagten schuldig und verurteilte ihn zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und 480 Euro Geldstrafe unbedingt. Vater und Sohn nahmen das Urteil laut schluchzend zur Kenntnis, während die im Saal anwesenden weiblichen Familienangehörigen die Fassung bewahrten.

Zum Erstaunen der Beteiligten nahm der Angeklagte das Urteil an.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.