Trotz Blaulicht: Ladendieb raste vor Zivilstreife davon

Am 25. Juli 2023 versuchte der 21-jährige Georgier bei einem Interspar in Wien sieben Flaschen teuren Champagner zu stehlen. Er wurde jedoch von einem Ladendetektiv beobachtet und gestellt.

Am nächsten Tag verstaute der Angeklagte bei einem Billa in der Nähe von Oberwart Spirituosen in seiner Umhängetasche und verließ die Filiale, ohne zu bezahlen.

Wenig später schlug der Ladendieb auch in einer Billa-Filiale in Großpetersdorf zu. Wiederum steckte er Spirituosen in seiner Umhängetasche. Eine Mitarbeiterin beobachtete ihn und schlug Alarm.

Der Georgier ergriff in seinem Auto die Flucht und wurde zunächst von einem Passanten in dessen Privatfahrzeug verfolgt.

Polizei mit Blaulicht und Folgetonhorn unterwegs

Dann übernahm eine Oberwarter Zivilstreife die Verfolgung. „Wir verwendeten das Magnetblaulicht und auch das Folgetonhorn war aktiv“, berichtete jener Polizist, der damals in Zivilkleidung am Steuer saß.

Der Georgier, der sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Widerstands gegen die Staatsgewalt am Dienstag, 29. August, vor Richterin Karin Lückl verantworten musste, behauptete, er habe nicht bemerkt, dass er von der Polizei verfolgt wurde.

„Andere Straßenverkehrsteilnehmer nahmen das wahr, sie wichen aus“, berichtete der Polizist als Zeuge.

Über eine 13 Kilometer lange Strecke, von Unterwart bis zum Anhalteort in Pinkafeld, raste der Georgier vor der Polizei davon. „Mehrfach machte ich mit der Lichthupe auf uns aufmerksam, weil es eine etwas halsbrecherische Fahrt war“, sagte der Polizist.

Flüchtiger vereitelte Überholversuche

Überholversuche, unter anderem in mehrspurigen Kreisverkehren, vereitelte der Ladendieb durch Auslenken nach links oder rechts.

„Ich musste die Geschwindigkeit verringern, um eine Kollision zu vermeiden“, sagte der Polizist.

In Pinkafeld hatten Polizisten in Dienstfahrzeugen eine Straßensperre errichtet. Als der Georgier diese bemerkte, wich er zunächst nach rechts aus und lenkte dann über alle Fahrspuren nach links, um wieder in Richtung Oberwart zu fahren.

Vor Straßensperre wollte Ladendieb umdrehen

Dabei kam es zunächst zu einer Kollision mit der Zivilstreife, dann prallte der Ladendieb mit seinem Auto gegen eine Leitschiene, sprang aus dem Fahrzeug und wurde wenig später verhaftet.

Den Alkohol habe er gestohlen, verantwortete sich der Angeklagte vor der Richterin, „um ihn mit Freunden zu verkosten“: „Ich kann mir den teuren Alkohol nicht leisten“, sagte der Georgier.

„Es sieht eher so aus, als wollten Sie den Alkohol verkaufen“, hielt ihm die Richterin vor.

„Wie hätte ich das über die Grenze bringen sollen?“, widersprach der Georgier.

„Sie wurden von der Polizei verfolgt, hielten aber trotz Straßensperre nicht an!“, fragte die Richterin.

„Ich dachte, das ist einer, der glaubt, dass ich zu langsam fahre“, gab sich der Angeklagte unwissend.

Angeklagter: „In Georgien gibt es kein Blaulicht“

Als ihn die Richterin darauf hinwies, dass er mit Blaulicht und Folgetonhorn verfolgt worden war, verblüffte der Angeklagte mit der Aussage: „In Georgien setzen sich Polizisten niemals in Zivilfahrzeuge und Blaulicht gibt es bei uns nicht!“

„Das glauben Sie wohl selber nicht!“, hielt ihm die Richterin vor. „Dass die Polizei in Georgien ohne Blaulilcht fährt!“

Sie verurteilte den Georgier wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Widerstands gegen die STaatsgewalt zu 16 Monaten Freiheitsstrafe, davon elf Monate bedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.