Volksmusik auf der Friedensburg

Der Innenhof der Burg Schlaining bot ein einzigartiges Ambiente für den fröhlichen Musikantenabend. Viele der jungen Musiker konnten bereits an vorhergegangenen Stammtischen oder bei Seminaren des Volksliedwerks für die Volksmusik begeistert werden und waren bereits voller Vorfreude und Motivation für den Musikantenabend - trotz hochsommerlicher Temperaturen und vieler Stunden Probe, die sie an diesem Tag schon absolviert hatten. In verschiedensten Besetzungen wurden neue Stücke und Noten ausprobiert, auswendig gespielt und burgenländische Volkslieder gesungen.