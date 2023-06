Die Kinder der 3. und 4.Klasse der Volksschule Bernstein machten einen Ausflug ins Nordburgenland und am Nachhauseweg stand ein Besuch am Bauernhof der Familie Schranz in Kalteneck auf dem Programm. Ein interessante Führung ließ die Kids staunen und auch für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt.