Die "Safety Tour"-Kindersicherheitsolympiade ist eine österreichweite Großveranstaltung des Zivilschutzverbandes. Dabei sollen Volksschülerinnen und Volksschüler der dritten und vierten Schulstufe lernen, wie man sich richtig in Notsituationen verhält.

Praktische Übungen zu Zivil- und Selbstschutzthemen und Spaß sorgen dafür, dass die Kinder das erworbene Wissen viel besser im Gedächtnis behalten.

Die Volksschule Litzelsdorf holte sich beim burgenländischen Landesfinale Ende Mai in Oberpullendorf den Sieg und trat am Dienstag beim Bundesfinale in Traun (Oberösterreich) gegen die Sieger aus den anderen Bundesländern an. Dabei konnte das Team aus dem Burgenland den zweiten Platz hinter der Steiermark erringen.