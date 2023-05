Im Sammelfieber für mehr Naturschutz

Nach erfolgreichem Start geht der Stöpselwald in die zweite Runde: Das Mineralwasserunternehmen Waldquelle sammelt bereits seit Jahren gemeinsam mit Partnern auf regionaler Ebene Verschlüsse und lässt damit Bäume wachsen. 2022 wurden in knapp fünf Wochen über 3,8 Millionen Getränkeverschlüsse gesammelt, der Rohstoff recycelt und aus dem Reinerlös 1.000 neue Bäume in Niederösterreich gepflanzt. Nun dürfen sich die heimischen Wälder und alle Sammler über die Fortsetzung der Initiative freuen. In über 300 Penny-Filialen sowie ausgewählten Schulen kann bis November mitgesammelt werden. Das mittelburgenländische Mineralwasserunternehmen zeigt auch im Bezirk Oberwart mit Unterstützung des Discounters „Penny“ wie einfach Kreislaufwirtschaft funktioniert. Auch die Volksschule Oberwart beteiligt sich im heurigen Jahr an der Aktion und hat Sammelboxen in der Schule aufgestellt, wo Schülerinnen und Schüler mitgebrachte Stoppel einwerfen können. Bei den motivierten Schülern lautet das Motto: „Um die Natur zu schützen und gegen den Klimawandel anzukämpfen, zählt jeder recycelte Getränkeverschluss“. „Mit der Einführung des Einwegpfands 2025 wird in Österreich ein wichtiger Meilenstein in der Kreislaufwirtschaft gesetzt. Wir sind überzeugt, dass Sammelverhalten gelernt sein muss: Denn aus Flaschen können erst wieder Flaschen werden, wenn diese korrekt gesammelt und recycelt werden“, betont auch Vítězslav Staněk, Country Manager von Waldquelle Mineralwasser.

