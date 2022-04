Traditionelles „Eierschreiben“ in Unterwart

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Mit Hilfe eines Schreibers und mit geschmolzenem Bienenwachs wurden die Eier mit überlieferten Mustern verziert, wie beispielsweise Tannenzweige und Blumenmotive. Die Veranstaltung richtete sich in erster Linie an Kinder, aber auch viele Erwachsene versuchten sich in der Kunst des „Eierschreibens“. Einer der bekanntesten Osterbräuche ist das Eierfärben. Bei den Burgenlandungarn ist es zudem üblich, Eier zu „schreiben“. Dazu wir vor dem Färben mit einem speziellen Schreiber geschmolzenes Bienenwachs auf die Eier aufgetragen.

Die traditionellen Muster hat Marianne Seper, Organisatorin des Workshops und Leiterin der Ungarischen Volkstanzgruppe Virgonc vor mehr als 15 Jahren von Frauen in Siget gelernt. Die meisten der dekorativen Motive sind von der Natur inspiriert, so zum Beispiel Blumen und Tannenzweige sehr beliebt. Die Volkstanzgruppe Virgonc organisiert den Workshop hauptsächlich für Kinder und Schüler mit dem Ziel, diese Tradition an die nächste Generation weiterzugeben, aber auch Erwachsene waren daran interessiert, die Kunst des „Eierschreibens“ zu erlernen.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.