Hannersdorf: Urlaub am Bauernhof im Trend

Unberührte Natur, Tiere zum Anfassen und zum Pflegen und die berühmte österreichische Gastfreundschaft – kaum ein Urlaubsangebot ist so vielfältig wie das von Urlaub am Bauernhof.

„Urlaub am Bauernhof und Urlaub am Winzerhof ist für viele Bäuerinnen und Bauern des Burgenlands zu einem sehr wichtigen Einkommensstandbein geworden. Dadurch wird der Trend zur Regionalität aber auch zu Urlaub in der Region gestärkt“, betont Landwirtschaftskammer-Vizepräsident Werner Falb-Meixner bei der Jahreshauptversammlung von „Urlaub am Bauernhof (UaB) Burgenland“, die heuer in Hannersdorf stattfand. Der Event galt gleichzeitig auch als Bundesjahreshauptversammlung und Schwerpunkte waren der Jahresrückblick 2022/23 und die Neuwahlen des Vorstandes von UaB Burgenland.

„Ich freue mich, dass wir in den letzten Jahren wieder neue Mitgliedsbetriebe im Verein begrüßen konnten, die in allen Fällen neu in die Gästebeherbergung gestartet sind. Diversifizierung und das Schaffen eines zusätzlichen wirtschaftlichen Standbeins ist eines der Hauptmotive, diesen Schritt zu wagen“, berichtet Dorothea Jagschitz, die wiedergewählte Obfrau des Vereines „Urlaub am Bauernhof Burgenland“.