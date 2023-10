Pinkafeld: Künstliche Intelligenz und Digitalisierung- Was nun?

Spannender Vortrag und und noch spannendere Diskussion mit Hannes Wertner, dem ehemaligen Dekan der technischen Universität Wien. Der gebürtige Oberschützer spricht über Digitalisierung und den Einsatz neuer Technologien, im Besonderen der Künstlichen Intelligenz (KI). Ein Thema voller Emotionen, Ängste, Halbwissen und Hoffnungen. Höchste Zeit sich mit den Auswirkungen und den dadurch bedingten Veränderungen kritisch auseinanderzusetzen.

Algorithmen richtig verstehen

Dass Algorithmen über Menschen und deren Zukunft entscheiden, scheint unausweichlich zu sein – wir alle sind längst den Urteilen von Künstlicher Intelligenz ausgesetzt: Immer mehr Firmen lassen Bewerbungen automatisiert bewerten, und immer mehr Menschen bekommen Bescheide oder Auskünfte, die durch Maschinen vorbereitet wurden. Künstliche Intelligenz und Algorithmen erleichtern in Form von Navis, Rechtschreibprogrammen, Suchergänzungen oder Kaufempfehlungen schon lange unseren Alltag. Aber sie hinterlassen oft auch ein mulmiges Gefühl, weil wir nicht so recht verstehen, was da passiert. Und genau zu diesem Thema nimmt Hannes Werthner auf Einladung der Buchhandlung Desch-Drexler und in Zusammenarbeit mit der HTL Pinkafeld Stellung. m„Wir müssen Technologien in Übereinstimmung mit menschlichen Werten und Bedürfnissen gestalten, anstatt Technologien die Möglichkeit zu geben, Menschen zu gestalten.“ meint Werthner.

Im Anschluss an den Vortrag gibt es eine hochkarätige Diskussionsrunde, an der auch der auch der zuständige Landesrat für Digitalisierung Leonhard Schneemann teilnehmen wird. Für Getränke und Fingerfood sorgt der Sport und Kulturverein der HTL Pinkafeld.