Schandorf: Messe zu Ehren von St. Hubertus

In der Kirche zur Heiligen Anna in Schandorf ging eine Hubertusmesse über die Bühne. Mehr als 170 Besucherinnen und Besucher waren gekommen. Die heilige Messe wurde von Pfarrer Branko Kornfeind und Pfarrer Stanislaus zelebriert, musikalisch gestaltet wurde der Festgottesdienst von den Jagdhornbläsern des Jagdclubs Südburgenland unter der Leitung von Oswald Detlef, vom 1. Burgenländischer Jägerchor unter der Leitung von Bezirksjägermeister Siegfried Fleischacker sowie von Pfarrer Branko´s Kirchenband. Jagdleiter Förster Roman Bunyai dankte allen Beteiligten, die am Zustandekommen der Veranstaltung mitgewirkt haben. Er strich die ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen Jagdgesellschaft, Jagdausschuss, Pfarre und Gemeinde Schandorf hervor. Ehrenjagdleiter Vinzenz Bunyai leistete ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Events.