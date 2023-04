500.000 Euro für neue Wasserbohrungen

Werbung

Der „Wasserverband Bad Tatzmannsdorf-Oberschützen-Mariasdorf“ und die Gemeinde Oberschützen schlagen Alarm. „Aufgrund geringer Niederschlagsmengen sind wir mit großen Herausforderungen konfrontiert. Die Liefermengen aus den Quellen sind im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte zurück gegangen“. Mit dieser gemeinsamen Aussendung wird zum Wassersparen aufgerufen.

Ergiebige Niederschläge dringend benötigt

„Sollte es in den nächsten drei, vier Wochen keine ergiebigen Niederschläge geben, sind wir gezwungen weitere Maßnahmen zu setzen“, sagt Oberschützens Vizebürgermeister Ernst Karner in seiner Funktion als Obmann-Stellvertreter des Verbandes. „Wir brauchen 30 Sekundenliter und haben nur 16 bis 18. Weitere 16 Liter müssen wir beim Bezirksverband zukaufen, aber auch da ist Wasser knapp“, sagt Karner, der für Poolfüllungen und für die Bewässerung von Sportstätten mögliche Probleme sieht. „Die Haushalte müssen Vorrang haben“, sagt Karner. „Darum auch der dringende Appell an Poolbesitzer, Poolfüllungen bei den Wasserversorgern anzumelden. „Wenn mehrere Pools gleichzeitig gefüllt, kann es durchaus sein, dass die Reserven rasch ausgeschöpft sind“, sagt Ernst Karner.

Bohrungen im Sixtinatal geplant

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, nimmt der Verband viel Geld in die Hand. „Wir werden im Verbandsgebiet, im Sixtinatal auf 150 Metern Tiefe Probebohrungen starten. Da gibt es Gutachten. Geologen sagen da große Grundwasservorkommen voraus“, so Karner, der darauf hofft auf weitere Wasservorkommen zu stoßen. Das Projekt wird im Endausbau an die 500.000 Euro kosten.

Einfache Tipps zum Wassersparen

In privaten Haushalten wird das meiste Wasser nicht zum Kochen, sondern zur Körperpflege verbraucht. Wer unter die Dusche geht, anstatt sich in die Badewanne zu setzen, spart 100 Liter Wasser. Und das vor allem nicht jeden Tag, denn tägliches Duschen ist aus hygienischen Gründen nicht notwendig und strapaziert die Haut. Um Wasser und Energie zu sparen, sollte zudem immer nur eine volle Waschmaschine eingeschaltet werden.

