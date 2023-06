Wehren matchten sich Bezirksfeuerwehrbewerb in Schachendorf mit zwei großen Siegern

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Die Feuerwehr Jabing holte sich im entscheidenden Parallel-Bewerb der sechs besten Gruppen den Tagessieg. Foto: Presseteam BFKDO Oberwart

Werbung

A m vergangenen Samstag fand der Leistungsbewerb der Feuerwehren aus dem Bezirk Oberwart am Sportplatz in Schachendorf mit 28 Gruppen statt. Die Feuerwehr Grafenschachen siegte in den Kategorien Silber und Bronze. Den Tagessieg schnappte sich Jabing.