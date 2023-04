Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Neumarkt

Der neue Wagen ergänzt den bestehenden Fuhrpark der Neumarkter (Gemeinde Stadtschlaining) Wehr, die 32 Mitglieder zählt. Anlässlich der Weihe des Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) luden die Neumarkter Florianis auch gleich zum Tag der Feuerwehr, wo einige Kameraden geehrt wurden.

Mit dem Fahrzeug selbst ist die Wehr nun neuen Aufgaben gewachsen, wie Landesrat Leonhard Schneemann bei der feierlichen Segnung erklärte. „Um in allen erdenklichen Lagen zu helfen, bedarf es der richtigen Ausrüstung. Das Equipment der Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sollte nur dem allerhöchsten Standard entsprechen, hier darf nicht gespart werden.“ Das Land steuerte in diesem Sinne 15.000 Euro zum Ankauf bei.

Unter anderem mit dem neuen MTF ist nun garantiert, „dass die Freiwillige Feuerwehr auch in den kommenden Jahren - so wie bereits in den vergangenen 115 Jahren - ein verlässlicher und verantwortungsbewusster Helfer in allen Notlagen 365 Tage im Jahr ist“, so Schneemann.

