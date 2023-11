Polit-Diskussion in Oberwart: Soll das Christkind kommen?

Den letzten Weihnachtsmarkt gab es in Oberwart 2019. Dann kam die Pandemie und das war es dann auch schon mit der Landung des Christkinds wenige Tage vor Weihnachten. Das Christkind kam im Stadtpark, der Park mutierte zum Stadtgarten und da kommt ein Weihnachtsmarkt für die SPÖ Oberwart gerade recht. Vizebürgermeister Michael Leitgeb und sein Team Zukunft Oberwart haben einen entsprechenden Antrag eingebracht. „Der Oberwarter Weihnachtsmarkt soll die Innenstadt während der Vorweihnachtszeit beleben und das Gemeinschaftsgefühl stärken“, sagt Vizebürgermeister Michael Leitgeb.

Vorgehensweise wird vom Stadtchef kritisiert

„Ich begrüße einen Adventmarkt, klar, aber es ist reichlich spät und das geht mir gegen den Strich“, sagt Bürgermeister Georg Rosner. „Wir haben einen Ausschuss und der ist für Veranstaltungen verantwortlich. Am 22. Mai wurde erstmals nachgefragt, was gemacht werden soll, was es an Budget braucht. Da kam nichts. Am 4. Oktober kam nochmal eine Anfrage und da kam wieder nichts.

Und jetzt der Antrag die Gemeinde möchte das machen“, erklärt der Stadtchef. „Einen Ausschuss gibt es, da wurde schon im März das Programm gesagt. Aber der Ausschuss kann nicht tätig werden, das muss die Gemeinde tun. Nur da kam nichts“, sagt SPÖ Fraktionssprecher Christian Dax. „Ein Ausschuss hat keine Kompetenz, das umzusetzen. Da wurde schon alles im März fest gelegt und das ist jetzt auch gemütlich für den Bürgermeister, von einem Ausschuss-Versäumnis zu sprechen“, kontert Dax. „Man hat zugeschaut und abgewartet. Da kann sich der Bürgermeister als Exekutive der Gemeinde nicht abputzen. Aber es gibt da ein paar Punkte, wo die ÖVP nervös wird. Aber ich kann mich auf keinen Ausschuss abputzen, der ist ein beratendes Gremium“, sagt Dax.

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

„Wir werden was machen und wir werden das auch hin bekommen, aber uns jetzt umzuhängen, dass die Gemeinde da nichts zustande bringt, das ärgert mich maßlos“, sagt Bürgermeister Georg Rosner. „Einen Antrag zuschreiben ist einfach, da genügen ein paar Sätze. „Das ist nicht in Ordnung, da wurde kein Programm vorgelegt. Woher soll ich wissen was die SPÖ will, zwei Stände, oder 20 – da muss Geld in die Hand genommen werden. Ich will mich nicht abputzen, aber wenn ich Ausschüsse mit Arbeit betraue und da kommt nichts, da wird es schon schwierig tätig zu werden“, so Rosner. „So dilettantisch zu tun und nichts auf die Reihe zu bringen und mir das umzuhängen, das geht zu weit.

Die SPÖ hat schon mehrmals was angekündigt und nichts zusammen gebracht. Das ist Fakt. Wir werden nicht nervös, aber alles nur schlecht zu reden, den Stadtpark schlecht zu reden und dann in erster Reihe beim Dorferneuerungspreis zu stehen. Da soll sich jeder ein Bild davon machen“, ärgert sich Georg Rosner. In der Gemeinderatsitzung am 7. November gab es hitzige Diskussionen, aber einen einstimmigen Beschluss. „Weihnachten im Stadtgarten“ geht vom 15. bis 27. Dezember über die Bühne und die Veranstaltung soll jedes Jahr erweitert werden.