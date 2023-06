„Immo-Urgestein“ ist ausgezeichneter Weinkenner

Wer im Südburgenland den Namen „Pöll“ hört, denkt schnell an Immobilien. Kein Wunder immerhin ist Hans Pöll mit seinem Unternehmen „Pöll Immobilien“ in der gesamten Umgebung tätig und weit darüber hinaus bekannt. Auch bei Gastro-Projekten, wie dem Rathauskeller oder der Vinothek „mein keller“ in Oberwart mischt Pöll mit.

In seiner Freizeit ist der „Immobilienlöwe“ anstatt auf der Baustelle auch gerne zwischen Weinreben und Kellerstöckl unterwegs. Kein Wunder, immerhin ist Pöll bekennender Weinliebhaber. Pölls Leidenschaft für den Wein wurde kürzlich sogar feierlich hervorgehoben.

Im Zuge des Wappenfestes des Legats Weinidylle Südburgenland der Europäischen Weinritterschaft „Ordo Equestris Vini Europae“ wurde Hans Pöll bei einen Festakt zum Ordensgrad Judex gehoben. Das Wappenfest fand wie jedes Jahr in der Wallfahrtskirche Maria Weinberg statt.

Im Anschluss an den ritterlichen Festakt, der musikalisch vom Pinkataler Volksliederchor und den Fanfahrenbläsern der Trachtenmusikkapelle Rechnitz begleitet wurde, wurde noch zu einer Tafel ins Gasthaus Freislinger-Kulovits geladen.