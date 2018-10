Burgenländer sind fleißige Sparer .

Sparen hat nichts von seiner Popularität eingebüßt: Auch heuer fütterten die Burgenländer ihre Sparschweine mit Begeisterung. Am Weltspartag öffneten die Banken wieder ihre Pforten für Kunden und Freunde, verteilten Geschenke an eifrige Sparer und lockten mit so manchem Zuckerl.