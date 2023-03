Einblick in die Kunst des Mixens

Die Kunst der Zubereitung von Cocktails wird immer ausgefallener. Dieses Jahr fand der Internationale Winter Cocktail Congress (IWCC) in Pörtschach unter der „Schirmherrschaft“ von Mario Hofferer statt. Dieser ist doppelter World Champion und internationaler „Barkeeper of the Year“. Vier SchülerInnen der Hotelfach- und Tourismusschule Oberwart nahmen am IWCC teil. Insgesamt waren BarkeeperInnen aus 22 Nationen in Pörtschach vertreten. Die SchülerInnen Julia Strobl, Sarah Pahr, Alexander Zingl und Florian Laschober begeisterten die Jury mit ihren tollen Cocktail-Kreationen. Julia Strobl erreichte mit ihrem Cocktail „Candyland“ den zweiten Platz unter den „Rookies of the Year“. Auch die anderen drei SchülerInnen sicherten sich einen Platz im Spitzenfeld.

