Stockerlplatz für Volksmusiker aus Siget in der Wart

Im Finale des 9. Nationalen Volksmusik-Wettbewerb in Szentes, im ungarischen Komitat Csongrád-Csanád belegte die Volksmusikgruppe „Szélforgók“ des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins (BUKV) den dritten Platz. Der Wettbewerb wird alle drei Jahre ausgetragen und ist der größte Wettstreit für Musikschulen in Ungarn. Die Nachwuchsgruppe des BUKV konnten die Jury, die sich aus Volkssängerin Erika Juhász, Volksmusiker András Vavrinecz und Zitherkünstler András Széles zusammensetzte, mit Volksliedern aus Szászfenes und Mezőbánd (Siebenbürgen, Rumänien) überzeugen. In der Kategorie der Musikensemble zählten Rhythmusgefühl, Tempo, der Umgang mit dem Instrument und das Zusammenspiel in der Gruppe zu den wichtigsten Kriterien.

Die Volksmusikgruppe „Szélforgók“ erhielt 58 Punkte von maximal 60 Punkten und belegte so als bestplatzierte Streichorchester ihrer Alterskategorie den dritten Platz im Finale. Die Volksmusikgruppe „Szélforgók“ erlangte in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen. Ende Mai steht auch schon der nächste Wettbewerb auf dem Programm. Doch bereits am 5. Mai stellt die Nachwuchsmusikgruppe „Szélforgók“ ihr Können bei ihrem ersten eigenen Konzert im evangelischen Gemeindesaal in Siget in der Wart öffentlich unter Beweis.

