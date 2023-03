Auf Tuchfühlung mit Mr. Robbie Williams

Werbung

Es war Punkt 20.40 Uhr, als Robbie Williams am Donnerstag der Vorwoche zum ersten von zwei Konzerten die Bühne der Wiener Stadthalle betrat. Den Auftritt des britischen Superstars wollten sich auch Karina Hallwachs-Halper aus Rotenturm und ihre Freundin Daniela Glocknitzer-Talucci nicht entgehen lassen. Da der Konzertbesuch erst im letzten Moment fixiert wurde, mussten die Damen mit Restplätzen Vorlieb nehmen, welche naturgemäß nicht die beste Sicht bieten. Das sah auch Robbie Williams so, der die Mädls am „Juchee“ entdeckte und kurzerhand vor die Bühne beorderte. „Mister Williams hat sicher gesehen, dass wir auf die Bühne gehören“, schmunzelt Hallwachs-Halper im Gespräch mit der BVZ. „Dieses Erlebnis war unfassbar, wir waren quasi Teil des Konzerts“, kann die Rotenturmerin ihr Glück noch immer nicht fassen. Und das Glück hat in dieser Geschichte definitiv die Hauptrolle gespielt.

Umarmung inbegriffen. Für Karian Hallwachs-Halper gab es eine Umarmung von Robbie Williams. Foto: Privat

