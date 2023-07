Unger Stahlbau erhält Auszeichnung für die mobile Schwimmhalle

Im Rahmen des 33. Österreichischen Stahlbautages in Graz wurden die Gewinner des 9. Österreichischen Stahlbaupreises 2023 bekanntgegeben. Insgesamt wurden 21 Projekte eingereicht und von einer Fachjury bewertet. Der Sieg in der Kategorie Nachhaltigkeit ging an die Unger Steel Group für die mobile Schwimmhalle im Wiener Stadionbad. Für das Oberwarter Unternehmen ist es bereits die vierte Auszeichnung beim Österreichischen Stahlbaupreis. "Unsere Auftraggeberin als auch wir selbst fühlen uns durch diese Auszeichnung besonders geehrt, da es sich sowohl um ein technisch sehr anspruchsvolles als auch ökologisch sinnstiftendes Vorzeigeprojekt handelt, welches über die Grenzen hinaus internationale Maßstäbe setzt und durch den Einsatz von Stahl einen starken Kontext zur Kreislaufwirtschaft aufweist", so Bernd Mühl, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Stahlbau der Unger Steel Group.

2007 prämierte die Jury die architektonisch anspruchsvolle Talstation der Galzigbahn in St. Anton in Tirol, 2011 erhielt Unger den Österreichischen Stahlbaupreis für die Anlegestelle der Schiffstation Wien City, 2013 wurde das spektakuläre Rautendach am Wiener Hauptbahnhof ausgezeichnet und 2017 die architektonisch beeindruckende ÖAMTC-Zentrale in Wien.

Das Besondere am Projekt "Mobile Schwimmhalle im Wiener Stadionbad"

Die mobile Schwimmhalle bietet Spitzensportlern eine ganzjährige Nutzung des 50-Meter-Wettkampfbeckens. Die 300 Tonnen schwere, 64,5 Meter lange, 31,8 Meter breite und auf Schienen bewegliche Stahlkonstruktion ermöglicht die Dualität des Sportbeckens, als Freibad und Hallenbad zu agieren.

Die feuerverzinkte Stahlkonstruktion besteht aus zwei Haupt- und 13 Nebenfachwerken, welche durch vier V-förmige Stahlstützen mit motorisierten Fahrschemeln auf eingelegten Schienen gelagert sind. Jeder der vier Fahrschemel besteht aus je einem sogenannten Folgerad und einer Antriebseinheit, die sich wiederum aus dem Antriebsrad (2,6 kW Elektromotor) und einer hydraulischen Hubeinheit zusammensetzt.

Der komplette Prozess des Verfahrens der Schwimmhalle, samt Photovoltaik-Anlageam Dach, von der überdachten in die nicht überdachte Beckenposition und vice versa, dauert lediglich 20 Minuten und wird mittels Fernbedienung samt integrierter Sicherheitsabschaltungsmechanismen ermöglicht. Die ursprünglich bereits vorhandene Traglufthalle wurde nun durch diese mobile Schwimmhalleersetzt.

Daraus resultieren:- keine zusätzlichen Bodenversiegelungsflächen- 500 Tonnen CO2-Einsparung pro Saison- bauphysikalisch optimierte Gebäudehülle via "Blower Door Test"

Die mobile Einhausung des Olympiabeckens ist eine technische Meisterleistung im Stahlbau und den nachfolgenden Gewerken. Aufgrund der Tatsache, dass es in Österreich kein vergleichbares Bauvorhaben in dieser Art gibt, forderte es einen hohen Grad an Engineering und Knowhow von Spezialisten. Außerdem stand die Nachhaltigkeit des Projektes an oberster Stelle um den CO2-Footprint so gering wie möglich zu halten.

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung. Die mobile Schwimmhalle bringt nicht nur markante Verbesserungen für die Sportlerinnen und Sportler, sondern ist auch ein Beispiel für einen gelungenen und zeitgemäßen Sportstättenbau. Wir setzen in Wien hohe ökologischen Ansprüche an unsere Sportstätten, das sind wir den nachfolgenden Generationen einfach schuldig", freut sich Peter Hacker, Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport.