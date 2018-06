4. Klassen zu Besuch in der Bundeshauptstadt

Auch heuer nahmen unsere beiden 4. Klasse an der "Aktion Wien - Österreichs Jugend lernt ihre Bundeshaupstadt kennen" teil.

Die Burschen und Mädchen erkundete Wien auf verschiedenen Stationen. Eine Rätselrallye um und im Stephansdom, eine geführte Tour durch das ausgelagerte Parlament in der Hofburg sowie das Jüdische und Technische Museum waren nur einige der Programmpunkte.

Am Abend konnten wir im Musical "I am from Austria" österreichische Kultlieder hören. Der Besuch beim Bundespräsident sorgte für den krönenden Abschluss. - Artikel von usteiger