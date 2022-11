Daheim einkaufen beim Nahversorger

Werbung

Jede vierte Gemeinde in Österreich hat keinen Nahversorger. Und die Situation wird immer dramatischer. Bürokratische Hürden machen den Kaufleuten das Leben schwer, hohe Strompreise machen zusätzlichen Druck. Vertreter der Wirtschaftskammer warnen vor einer Schließungswelle, die 2023 droht.

Das Wiesflecker Unternehmerpaar Ronald und Carina Nemejc geht den umgekehrten Weg. Die Betreiber der „Schmied’n Stub’n“ kooperieren mit dem Großhandelspartner „Kastner“ aus Jennersdorf und öffneten vergangenen Donnerstag ein „Nah & Frisch“-Geschäft.

„Die Personalsituation in der Gastronomie ist nicht sehr rosig, also mussten wir umdenken. Wir hatten schon einen kleinen Dorfladen und den haben wir ausgebaut“, sagt Betreiber Ronald Nemejc. „Der Bedarf ist da, das Echo ist sehr positiv“, sagt Nemejc.

„Ein Nahversorger ist für unsere Gemeinde eine wesentliche Infrastruktureinrichtung. Die hat uns viele Jahre gefehlt und gerade für die ältere Generation ist ein Nahversorger ein ganz wesentlicher Bestandteil. Aber nicht nur. Wir sind eine wachsende Gemeinde und eine funktionierende Nahversorgung war über kurz oder lang unabdingbar“, sagt Bürgermeister Christoph Krutzler.

Regionale Qualität ist ein wesentlicher Faktor

Wer im Fahrwasser der großen Konzerne überleben will, muss etwas Besonderes bieten. Das wird in Wiesfleck getan, aber jetzt ist auch die Bevölkerung gefragt. Nur Kleinigkeiten im Ort zu kaufen, funktioniert nicht. Wer den Mehrwert einer regionalen Nahversorgung will, der muss ihn sich auch holen. „Ende nächsten Jahres könnte die Zahl der Gemeinden, in denen es keinen Nahversorger gibt, von 600 auf über 1.000 steigen“, heißt es von der Wirtschaftskammer.

