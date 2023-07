Polizei stellte flüchtenden Dieb beim Wiesflecker Sportplatz

Wie die LPD Burgenland am Samstagabend berichtete, war der 22- jährige Georgier „in einem Einkaufsmarkt von einer Angestellten beobachtet worden, wie er alkoholische Getränke in seinen mitgebrachten Rucksack verstaute und den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte.“ Als ihn die Angestellte lautstark aufgefordert habe stehen zu bleiben, sei der junge Mann aus dem Geschäft gelaufen und habe den Rucksack samt Inhalt fallen lassen – dabei stieß er mehrere anwesende Kunden zur Seite.

„Der Täter flüchtete mit seinem in Frankreich zugelassenen Pkw in Richtung Oberwart“, so die LPD weiter. „Er wurde dabei von einem Kunden des Marktes verfolgt. Die von der Landesleitzentrale der Landespolizeidirektion Burgenland alarmierten Polizeistreifen nahmen die Verfolgung auf.“

Kurz vor einer in Pinkafeld errichteten Straßensperre wendete der flüchtige Mann sein Fahrzeug und versuchte wieder in Richtung Oberwart zu fahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeifahrzeug und seinem Wagen.

Der Täter sei darauf hin zu Fuß in ein nahegelegenes Waldstück geflüchtet; weiter eintreffende Polizeistreifen sowie Cobra-Beamte, die sich zufällig in der Nähe befanden, umstellten das Waldstück sowie den Nahbereich und durchsuchten diese. Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung lokalisierte letztlich ein Hubschrauber des Innenministeriums den Mann, beim Sportplatz von Wiesfleck kam es dann zur Festnahme.

Die samstäglichen Ermittlungen hätten laut Information der LPD ergeben, dass der Täter zwei weitere Diebstähle begangen habe. Er befindet sich derzeit in Haft, weitere Ermittlungen sind im Laufen.