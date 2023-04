„Dracula“ in Oberschützen: Schaurig schön und mit ganz viel Biss

Für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen des Wimmer Gymnasiums haben die Proben für das heurige Stück „Dracula - das ultimative Grusical“, nach dem Roman vom Bram Stoker, bereits im Oktober begonnen. Am vergangenen Wochenende ging es dann endlich auf die Bühne ins KUZ Oberschützen. Die Zuschauer zeigen sich begeistert von der Leistung der Schülerinnen und Schüler und würdigten diese mit großem Applaus.

Zum Stück: Die In Dr. Sewards Irrenanstalt hat man alle Hände voll zu tun. Gerade wurde ein neuer Fall eingeliefert: Der schüchterne Mister Renfield faselt seit gestern wirres Zeug und isst Fliegen – obwohl er eigentlich Vegetarier ist! Alle Spuren führen ins verfallene Schloss von Graf Dracula, einem fremden Adeligen, der seit einiger Zeit in Huntington lebt. Niemand ahnt, dass es sich dabei um einen Vampir handelt. Ganz besonders ahnungslos ist aber Mrs. Hawkins, die seit jeher davon träumt, einen Grafen zu heiraten. Um ihn besser verführen zu können, veranstaltet sie einen Ball. Die hübsche Mina findet er so bezaubernd, dass er sie gleich mitnimmt. Als der berühmte Vampirjäger Dr. Van Helsing eintrifft ist es schon fast zu spät …

Wird es Dr. Van Helsing und seinen Freunden gelingen, Mina vor Graf Dracula zu schützen? Wird Mrs. Hawkins zur Gräfin Dracula? Wird Renfield wieder Vegetarier? Die Antworten auf diese und andere brennende Fragen haben die Zuschauerinnen und Zuschauer in der skurrilen Gruselkomödie voll mitreißender Musik und viel Humor erfahren.

