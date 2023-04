10. Weinfrühling in der südburgenländischen Weinidylle

Bereits zum 10. Mal veranstalten die WinzerInnen der Weinidylle Südburgenland den Weinfrühling als einen der kulinarischen Schwerpunkte im Veranstaltungskalender der Region. Bei der größten Weinveranstaltung im Südburgenland stehen die edlen Tropfen der südburgenländischen WinzerInnen im Mittelpunkt.

Über 50 teilnehmende Winzerinnen und Winzer der Region laden zur Verkostung ausgezeichneter Weine und südburgenländischer Gastfreundschaft. Shuttlebusse bringen die Gäste an beiden Veranstaltungstagen von Weinregion zu Weinregion. Tickets im Vorverkauf gibt es unter www.shop.weinidylle.at, in allen Raiffeisenbanken im Südburgenland, bei FoxTours und im Weinidylle Infopoint in Moschendorf.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.