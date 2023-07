Winkler löst Pratscher ab

Über Oberösterreich, die Steiermark, Wien und Salzburg auf direktem Weg ins Burgenland: Christoph Winkler, seit 1. Juli neuer Regionalstellenleiter der Wirtschaftskammer Oberwart, ist in seinem beruflichen Leben schon viel herumgekommen und in seiner neuen Heimat, dem Burgenland jetzt auch beruflich angekommen. Die neue Aufgabe als Regionalstellenleiter, in dessen Funktion er Peter Pratscher folgt, ist berufliches Neuland für den studierten Juristen, aber „Herausforderungen sind da, um sie auch anzunehmen“, zeigt sich Winkler nach nur wenigen Tagen im Amt voller Vorfreude auf sein künftiges Tun.

Christoph Winkler, der auch politisch aktiv ist und dem Oberschützer Gemeinderat angehört, wird sich mit dem bewährten Team um alle unternehmerischen Anliegen der mehr als 3.500 Unternehmen, die gemeinsam rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, kümmern.

„Ich möchte die regionale Wirtschaftskompetenz weiter stärken sowie auch unmittelbarer Ansprechpartner sein. Auch die Zielgruppenarbeiten im Bereich der Jungen Wirtschaft, von Frau in der Wirtschaft und die EPUs als bestmöglich unterstützen und fördern“, erklärt Winkler. Als ehemaliger Unternehmer – nur eine von seinen beruflichen Stationen – bringe er auch das richtige Gespür mit, und zwar für jene Dinge, „die auf den ersten Blick für einen Gründer nicht offensichtlich sind“, spricht Winkler beispielsweise vom finanziellen Druck des Unternehmerdaseins.

Die berufliche Laufbahn des geborenen Oberösterreichers begann 2003 nach dem Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Wien und der Paris-Lodron-Universität Salzburg mit einem Gerichtspraktikum am Bezirks- und Landesgericht Salzburg. Christoph Winkler war danach als Rechtsanwaltsanwärter tätig, bevor ihn sein Weg weiter zur ÖBB führte, wo er für eine Vielzahl unterschiedliche Tätigkeiten für verschiedene Konzerngesellschaften verantwortlich war. 2012 zog es ihn zum Maschinenring Österreich, wo er zwei Jahre als Bundesgeschäftsführer tätig war. Zuletzt war Winkler beim Burgenländischen Gemeindebund als juristischer Mitarbeiter im Einsatz.