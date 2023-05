Am 15. Mai ist der Internationale Tag der Familie. Die Woche der Familie fand von 7. bis 12. Mai statt. Und Schauplatz der Hauptveranstaltung war am 9. Mai Oberschützen. §Die Veranstaltung war eine mustergültige Demonstration unseres Mottos „Lieder bauen Brücken“. Man hat das bei den Kindern des Kindergartens Mariasdorf und den angehenden Kindergartenpädagoginnen der BAfEP förmlich gespürt, wie sich in der Musik Lebensfreude spiegelt. Ein gelungener Auftakt für dieses Jahr des gemeinsamen Singens und Tanzens“, sagt Sepp Gmasz, der Obmann des Burgenländischen Volksliedwerkes.

Und es ist diese verbindende Kraft des Gesanges, auf die die „Allianz der Familie“ heuer setzt. Die „Allianz für Familien“ besteht aus 15 Vereinen und Institutionen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Stellenwert der Familie im Burgenland aufzuwerten. „Und das Jahresmotto für 2023 lautet„Lieder bauen Brücken“ betont Gmasz.

Und da gibt es einiges zu tun. Das Musikangebot war selten so breit und trotzdem droht die Fähigkeit, zu singen – und damit eine der elementarsten menschlichen Kulturtechniken - immer mehr zu verkümmern. „Dabei ist Singen fast schon von existenzieller Bedeutung“, sagte „Die Mayerin“, die beim Event in Oberschützen für Begeisterung sorgte. „Der gesellschaftliche Wandel in der Gegenwart hat bewirkt, dass viele Familien das Singen heute „auslagern“, indem sie es ausschließlich zur Angelegenheit von Kindergarten oder Schule machen.Dabei sind es gerade die Wiegenlieder, Kinderreime oder Fingerspiele, die zu unserem ältesten Kulturgut gehören. Sie schaffen nicht nur Vertrautheit, sondern entwickeln auch das Gefühl für Sprache und Rhythmus und helfen, sich in dieser Welt zu orientieren und zu organisieren. Lieder und Reime der Kindheit wirken im besten Sinne nachhaltig, weil sie Brücken zwischen den Generationen der eigenen Familie schlagen“, erklärt Sepp Gmasz.

