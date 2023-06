Wohnprojekt VIVIO in Oberwart: Ein Ort voller Lebensfreude

„Es war kein Zufall, sondern eine Fügung“, ist OSG-Obmann Alfred Kollar überzeugt, wenn er über die Nachnutzung des ehemaligen OSG-Büros spricht. VIVIO – Gemeinschaft voller Leben heißt das Wohnprojekt, welches am Standort in der rechten Bachgasse derzeit im Bau ist und dessen Ideengeber Sieglinde Pfänder, Pfarrerin und Rektorin der Diakonie Burgenland und Allgemeinmediziner Klaus Peter Schuh sind. „Die OSG setzt hier abermals ein Ausrufezeichen, was die Nachnützung von bestehenden Strukturen und Flächenversiegelung betrifft, aber es ist vor allem auch eine wertvolle Nachnutzung, wenn man an die Menschen denkt, die in diesem Haus in Zukunft ein- und ausgehen werden“, zeigt sich Kollar voller Vorfreude angesichts des einzigartigen Wohnprojekts. Der Gedanke hinter der etwas anderen Wohngemeinschaft ist, dass man Senioren als aktiven Teil der Gesellschaft sehen möchte. „Was früher als alt gegolten hat, sind heute Menschen voller Energie und Tatendrang und das Wohnprojekt 'VIVIO' soll ein Modell des Wohnens und Lebens für genau diese Generation sein“, sagt Sieglinde Pfänder. 23 Wohnungen – zwischen 30 und 60 Quadratmeter – werden hier bis Ende 2023 entstehen. Als Kirchengemeinde, so Pfänder, wolle man einen Akzent setzen und mit diesem gesellschaftspolitischen Konzept Verantwortung übernehmen.“

Für Allgemeinmediziner Klaus Peter Schuh ein Projekt, welches Potenzial hat, Trend zu werden, auch „wenn wir vielleicht etwas früh dran sind und die Menschen erst überzeugen müssen“, so Schuh.

Es gehe, so Schuh, um Solidarität im Alter und gegenseitige Unterstützung und auch darum, der Vereinsamung im Alter einen Ausweg zu zeigen. „Aber auch, auf die Fähigkeiten von Menschen zu setzten, die keine Pflegestufe haben, aber vielleicht die ein- oder andere Unterstützung brauchen, die sie dann von der Gemeinschaft erhalten“, erklärt Schuh. Ergänzt soll das Angebot durch eine Gemeinschaftsküche, eine Bibliothek, einen Motorikpark, eine Nahversorger-Box und ein Inklusionscafe werden, wo man Menschen mit Beeinträchtigung die Chance auf einen Job geben möchte. Mehr Infos: www.vivio-oberwart.at