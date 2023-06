Die Michtich’s hauchen ehemaliger Bankfiliale neues Leben ein

„Ich freue mich sehr“, meint Bürgermeister Walter Pfeiffer zum bevorstehenden Einzug seiner „neuen Nachbarn“ im Gemeindezentrum. Dort stehen seit Längerem die Räumlichkeiten der ehemaligen Bankfiliale leer, die Gemeinde suchte fieberhaft nach Nachmietern, mit Mario und Lisa Michtich wurden diese nun gefunden.

Die Michtich’s geben mit ihrem Unternehmen „Retourenschätze“ eine zweite Chance. Vor über eineinhalb Jahren begann sich das Paar aus Wolfau damit zu beschäftigen, was mit den Retourwaren bei Amazon und Co. passiert. Dabei stieß es auf die Möglichkeit Retouren, die ansonsten trotz sehr gutem Zustand einfach weggeworfen werden, Palettenweise zu kaufen. Die, vor dem Wegwerfen bewahrte Ware verkaufen Lisa und Mario anschließend um bis zu 60 Prozent günstiger.

Bisher konnte man die Produkte online bestellen. „Gerade ältere Leute schauen sich die Ware aber gerne selbst an, darum waren wir schon länger auf der Suche nach Geschäftsräumlichkeiten“, erzählt Lisa Michtich und fügt an: „Da hat sich das mit den leeren Räumlichkeiten in der Gemeinde sehr gut ergeben“. Das sieht auch Bürgermeister Walter Pfeiffer so: „Wir freuen uns umso mehr, dass so motivierte Jungunternehmer aus Wolfau mit den Räumlichkeiten einen Platz für ihr Geschäft in der Gemeinde gefunden haben“.

Eröffnet werden soll das Geschäft am 14. Juli um 9 Uhr werden.