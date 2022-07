Wolfau Festival für den guten Zweck

Lesezeit: 2 Min Rosa-Stefanie Nutz

Niklas Koller und Maximilian Igler sind die Hauptorganisatoren des Events. Unterstützt werden sie von 13 Freunden. Foto: Privat Foto: Privat

D as Lionheart Festival in Wolfau geht in die zweite Runde. Bunt gemischte Acts rocken dort heuer erstmals zwei Tage lang die Bühne.