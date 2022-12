Start-up stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt

Werbung

Mit ihrem Unternehmen „Retourenschätze“ geben Mario und Lisa Michtich zurückgegebener Ware eine zweite Chance. Außerdem bieten sie Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, sich auch Weihnachtsgeschenke und Co. leisten zu können.

Aber von Anfang an. Vor über einem Jahr stellte sich Mario Michtich die Frage, was mit den Retourwaren bei Amazon und Co. passiert. Dabei stieß er auf die Möglichkeit Retouren, die ansonsten trotz sehr gutem Zustand einfach weggeworfen werden, Palettenweise zu kaufen.

„Anfangs war es wirklich nicht einfach, an solche Paletten heranzukommen, inzwischen beziehen wir diese von einem Grazer Zwischenhändler, der sie direkt von Amazon erhält“, erklärt Lisa Michtich.

Wenn das Ehepaar die Paletten kauft, weiß es nie, was sie darauf erwartet. „Auch unsere Kinder sind immer ganz gespannt und packen gerne mit aus“, erzählt die zweifache Mama.

Nach dem Auspacken werden die Produkte von den Michitchs sortiert und genaustens überprüft. Anschließend fotografiert das Paar die Ware, die von Gelnagellacken, Designermöbeln, Dekogegenständen bis hin zu Kühlschränken und Mode reicht und stellt jede Woche neue Produkte um bis zu 60 Prozent günstiger als auf Amazon und Co. in seinen Online-Shop. Die Ware wird dann entweder direkt an die Kunden versendet, oder bei den Michtichs von zu Hause in Wolfau abgeholt.

