The Taste: Zweite Chance für Theresa

Mit jeder Menge Können und Scharm kochte sich Theresa Putz bei der vergangenen Staffel der Kochshow „The Taste“ bis ins Finale. Dort endete die kulinarische Reise der Südburgenländerin im Fernsehen jedoch frühzeitig, mit ihrem Löffel konnte sie nicht ganz überzeugen. Kein Grund für die 20-Jährige, den Kopf in den Sand zu stecken. Heuer versucht Theresa ihr Glück bei der Show erneut.

„Ich wollte unbedingt noch einmal mitmachen, ich habe auch schon immer gesagt, dass ich es ein zweites Mal versuchen würde“, erzählt Theresa Putz, die heuer ihre Ausbildung zur Köchin bei den Geschwistern Rauch abschließen wird. Seit der vergangenen Staffel sei einiges passiert, berichtet die Wolfauerin: „Ich habe sehr viele mega nette Rückmeldungen zu meiner Teilnahme erhalten. In den Monaten nach der Show habe ich bei verschiedenen Projekten mitgemacht, die teilweise auch immer noch am Laufen sind. Gerade arbeite ich zum Beispiel mit der Streamingplattform ‚Zappn‘ an einem Projekt, zu dem ich aber noch nicht mehr verraten kann“, plaudert die Newcomer-Köchin aus Leidenschaft aus dem Nähkästchen. Die Vorfreude auf den Start der neuen Staffel ist bei der jungen Frau schon riesig. „Ich hoffe, eine paar alte Gesichter wiederzusehen und neue Leute kennenzulernen. Ich habe mir vorgenommen, ganz entspannt an die Sache ranzugehen, möchte aber natürlich trotzdem gute Leistungen erbringen“, meint Theresa Putz.

Wie sich Theresa Putz bei ihrem zweiten Versuch bei der Show „The Taste“ schlägt, wird ab dem 3. Mai jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf SAT1 zu sehen sein.

