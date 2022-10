Theresa Putz als TV-Sternchen: „Jede Runde ist ein Gewinn“

„Ich hab schon früh begonnen zu kochen. Meine Eltern haben sich getrennt und ich wollte, glaube ich auch meine Mama damit unterstützen“, beginnt die Wolfauerin Theresa Putz von dem Beginn ihrer kulinarischen Reise zu erzählen.

Nachdem sie im vergangenen Jahr die Handelsakademie abgeschlossen hat, entschied sich die heute 20-Jährige im Gastrobereich arbeiten zu wollen und ist jetzt auszubildende Köchin bei den Geschwistern Rauch.

Schon länger habe sie überlegt, sich für die Kochshow „The Taste“ anzumelden, erinnert sich Theresa. „Ich hab mich dann einfach angemeldet, hätte aber nie damit gerechnet, zu den Castings eingeladen zu werden“, erzählt die Wolfauerin und meint weiter: „Als ich dann kontaktiert wurde, war ich echt überrascht und habe mich voll gefreut.“

Für die Newcomer Köchin ging es dann zu den Castings nach Deutschland. In diesen konnte sie mit ihrem Können überzeugen und schaffte es in die Sendung. „Die ersten Male vor der Kamera waren echt ungewohnt, erinnert sich Theresa zurück und fügt an: „Als die erste Folge im Fernsehen ausgestrahlt wurde, war das für mich echt ungewohnt anzusehen.“

Ihr Traum wäre es natürlich, die Show zu gewinnen. „Jede Runde ist aber schon ein Gewinn“, betont die Köchin im Gespräch mit der BVZ.

