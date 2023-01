Hoher Besuch auf der Polizeidienststelle in Rechnitz

Werbung

Inspektionskommandant Kontrollinspektor Wolfgang Bosits nahm nämlich die Beendigung der Corona-Maßnahmen zum Anlass, um ehemalige Kollegen, die in den vergangenen Jahren in Pension gegangen sind, zu einem gemeinsamen Jahresausklang einzuladen. In den Jahren, in denen die ehemaligen Polizisten pensioniert wurden, konnte dieser nicht gemeinsam gefeiert werden, da dies die damals geltenden Corona-Maßnahmen nicht zugelassen haben. Umso mehr freuten sich die ehemaligen Kollegen, einen Nachmittag lang, bei Kaffee und Kuchen so manche Erinnerungen auszutauschen. Außerdem wurden frühere gemeinsame Einsätze besprochen und lustige Anekdoten erzählt. Aber auch eine anregende Fachdiskussion wurde bei dem Treffen geführt. Alle Teilnehmer entschieden, dass ein solches gemütliches Treffen unbedingt Wiederholungsbedarf hat und entschieden gemeinsam ein weiteres folgen lassen.

