Oberwart will mehr Barrierefreiheit

Die Stadtgemeinde will mehr in Sachen Barrierefreiheit unternehmen. Ein Anliegen, dass Stadtchef Georg Rosner sehr am Herzen liegt. Mit einer Mitgliedschaft beim ÖZIV hat man einen ersten Mosaikstein gesetzt. „Damit wollen wir als Stadt soziales Engagement zeigen und helfen positive Veränderungen hervorzubringen - Barrierefreiheit und Inklusion müssen noch mehr in den Köpfen der Menschen verankert werden“, so Rosner.

Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Durch diese Form der Mitgliedschaft bietet Oberwart seinen BewohnerInnen außerdem künftig eine kostenlose Erstberatung durch den ÖZIV Burgenland zum Thema „Pflegegeld“ und ähnlichen Themen im Zusammenhang mit Behinderung. Aber auch sichtbare Akzente sollen gesetzt werden. „Wir bieten Betrieben auch eine Förderung in der Höhe von 10 Prozent an, wenn sie Eingangsportale barrierefrei machen“, erklärt Rosner. Im Stadtgebiet will man zudem mehr Behindertenparkflächen machen.