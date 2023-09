ZBG auf Sprachwoche

Die 6. und 7. Ungarischklasse des Zweisprachigen Bundesgymnasiums fuhr nach Pécs (Fünfkirchen), um mehr über die Kultur Ungarns vor Ort zu erfahren. Hier durfte auch ein Besuch in Mohács nicht fehlen. Die 4. und 6. Klasse der Kroatischabteilung verbrachten die Sprachwoche in Pula in Kroatien. Nach dem Unterricht stand eine Vorstellung der Gladiatoren in der Arena auf dem Programm sowie ein Besuch im Museum der Illusionen.