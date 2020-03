Vor einem Jahr hat Bürgermeister Georg Rosner angekündigt, dass die Stadt einen City-Manager installieren möchte. Gespräche mit den im Gemeinderat vertretenen Parteien sind bereits erfolgt, die finanziellen Mittel im Budget eingeplant, so Rosner vor einem Jahr im Gespräch mit der BVZ.

Rosner: „Es wird zeitnah eine Lösung geben“

Ein BVZ-Leser wollte jetzt im Zuge der Rubrik „Frag die BVZ“ wissen, was aus den Plänen geworden ist und ob der City-Manager in Oberwart noch installiert wird? Die BVZ hat bei Stadtchef Georg Rosner nachgefragt: „Dazu können noch keine Details genannt werden, weil die Gespräche noch laufen. Eine solche Stelle zu installieren, muss wohl durchdacht sein. Es geht darum, die genauen Aufgabenbereiche und Anforderungsprofile zu definieren. Es wird zeitnah eine Lösung geben und dann werden wir diese auch kommunizieren“, heißt es seitens der Gemeinde.

Der neue City-Manager soll neben der Organisation von Veranstaltungen, wie einem Stadtfest, auch für Betriebsansiedelungen und Wirtschaftsförderungsprogramme zuständig sein. „Hier denken wir beispielsweise auch an eine Service Karte, die die Verknüpfung von Mobilitätsdienstleistungen und urbanen Angeboten sowie eine Bezahl- und Bonusfunktion über eine einzige Karte regelt, nach“, erklärt Rosner.

