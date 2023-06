Fußwallfahrt von Unterkohlstätten nach Maria Hasel

Als Dank für die Verschonung von Seuchen gelobten im vergangenen Jahrhundert die Einwohner aus Unterkohlstätten jedes Jahr eine Fußwallfahrt nach Maria Hasel in die Steiermark zu organisieren. Dort in Pinggau befindet sich die bekannte Wallfahrtskirche und auch gleichzeit ein bekanntes Ziel für verschiedene Pilgerinnen und PIlger. Auch in diesem Jahr war es wieder soweit. Eine kleine, aber feine Gruppe machte sich bereits früh am Morgen auf, um die ca. 35 Kilometer lange Strecke in Angriff zu nehmen.

Während der Fußwallfahrt wurde an verschiedenen Stationen innegehalten, gesungen und gebetet. Auch das Wetter spielte den Pilgerinnen und Pilgern in die Karten. Um ca. 16 Uhr konnten auch die anderen Besucherinnen und Besucher aus der Pfarrgemeinde, die mit dem Bus angereist sind, zum feierlichen Einzug in die Kirche mit anschließendem Gottesdienst begrüßt werden. In Unterkohlstätten trafen die PIlgerinnen und Pilger um ca. 17 Uhr ein. Mit dem feierlichen Einzug in die berühmte Wallfahrtskirche wurde ein eindrucksvoller und bewegender Tag für alle Teilnehmenden beendet.

