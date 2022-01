Spital Oberwart: Trasse wurde fixiert

Kommend vom Kreisverkehr auf der B63a wird bei der Kreuzung Feldgasse/Messegelände ein Kreisverkehr errichtet. Vorbei an der neuen Bezirksstelle des Roten Kreuzes biegt man wenige hundert Meter später in einen weiteren Kreisverkehr, um ihn dann in der Informstraße und somit auf direktem Weg zu den Parkplätzen zu verlassen.

Foto: Land Burgenland