Tagesausflug zu den „Stoanis“ nach Gasen

Die Erlebnisausstellung im „Stoani Haus der Musik“ zeigt das Leben der Musikanten, bietet aber auch Einblicke in das Privatleben sowie in das harte Arbeitsleben der Bergbauern im Dorf. Bei schönem Wetter verbrachten die Mitglieder des Pensionistenverbandes einen interessanten und lustigen Tag in der Steiermark. Musikalisch unterhalten wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die schwungvolle Musik der Volksmusikgruppe„Stoakogler“. Auch der Alleinunterhalter „daLuis“ sorgte bei der großen Gruppe für ausgelassene Stimmung und sehr viel Unterhaltung bei allen Besucherinnen und Besuchern.

