Durch eine Kooperation der beiden Schultypen wird den Schülern der HAS für Sozialmanagement Oberwart zusätzlich der Weg Richtung Ausbildung in der SOB (Schule für Soziale Betreuungsberufe) Pinkafeld eröffnet.

Die Kooperation umfasst abgestimmte Lehrplaninhalte in allgemeinbildenden Fächern. Zusätzlich wird in den wirtschaftlichen Fächern der Handelsschule unter anderem Bezug auf Sozialeinrichtungen genommen. Weiters gibt es die Bestrebungen und die Möglichkeit für Handelsschüler in Sozialeinrichtungen ihr Pflichtpraktikum im Ausmaß von 150 Stunden zu absolvieren sowie die verpflichtende Abschlussarbeit in Kooperation mit Sozialeinrichtungen zu schreiben. „Pflege ist das Zukunftsthema Nummer eins und daher ist es wichtig, Maßnahmen zu ergreifen und den jungen Menschen geeignete Bildungswege und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ich sehe es als große Chance für die Jugend und ihre Zukunft“, sagt Landesrätin Daniela Winkler.

„Der burgenländische Zukunftsplan Pflege sieht unter anderem einen Ausbau der schulischen Ausbildung im Pflegebereich vor. Eine profunde Ausbildung und eine angemessene Bezahlung sollen Pflegeberufe langfristig attraktiveren und den steigenden Bedarf an Pflegepersonal künftig decken“, so Landesrat Christian Illedits.