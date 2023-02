Die Wohntrends 2023

Vor allem natürliche Materialien in Kombination mit Schwarz und Weiß sorgen für abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Schwarze Möbel sind heuer besonders im Kommen – vom Tisch bis hin zu den Bademöbeln. Organische Formen, runde, ovale oder geschwungene Möbel und Accessoires sorgen für Extravaganz und Verspieltheit. Die fließenden Formen verleihen Ihrem Wohnraum Gemütlichkeit. Die Natur in das eigene Zuhause zu holen sorgt für Behaglichkeit und Wärme, wie Holz oder Rattan. Natürliche Materialien harmonieren zudem mit natürlichen Wand-Farbtönen wie Terrakotta, Beige oder ein dunkles Wald-Grün.

Hervorgehoben wird 2023 der „Art-Déco-Stil“ der goldenen Zwanziger: Muster, Gold, Marmor, Samt, Satin, Spitze, Pailletten und Perlen sowie tierische und florale Designs. Der weiche Samt soll für eine entspannte, kuschelige Atmosphäre sorgen. Bei diesem außergewöhnlichen Trend kann man experimentieren und kombinieren. Pflanzen sind für eine angenehme Wohlfühlatmosphäre von großer Bedeutung. Pflanzen, die kunstvoll arrangiert sind, haben eine beruhigende Wirkung. Der Trend des „Urban Jungle“ bringt ein wenig Natur in das Heim. Angesagt sind kunstvolle Tapeten wie Statement- und Mustertapeten oder moderne Fototapeten. Bei den Teppichen heißt es: organisch, natürlich und orientalisch. Fußböden in Holz- und Marmoroptik sind im Jahr 2023 hoch im Kurs. Holz und Marmor dominieren die Fußboden-Trends. Bettwäschen in tropischen Mustern und knalligen Farben sorgen für einen Hingucker. Bei den Sofas steht Multifunktionalität im Vordergrund.

„Slow Living“ bestimmt Einrichtung

Das Thema Entschleunigung schlägt sich in den Wohntrends besonders nieder. „Slow Living“ meint die Ruheoase im eigenen Zuhause und die Rückbesinnung auf das Wesentliche.

Die eigenen vier Wände sollen Gemütlichkeit und Ruhe ausstrahlen, um sich dort von der Hektik des Alltags erholen zu können. Unnötiger Ballast hat keinen Platz und die Symbiose von Natur und Ruhe soll dominieren.