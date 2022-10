Bauen - Wohnen - Arbeiten -mit Blick in die Zukunft

Die Möglichkeiten sind vielfältig, die Herausforderungen zahlreich. Unser Büro setzt vom Neubau, Ausbau oder Umbau, sowie Sanierungen verschiedenste Bauaufgaben zur Zufriedenheit unserer Bauherren/innen um.

Die Auseinandersetzung mit Architektur ist vielfältig und für alle Altersgruppen unserer Gesellschaft prägend. Der Pluralismus der Lebenssituationen und der Arbeitswelten fordern auf unterschiedliche Bedürfnisse zu reagieren und flexible Ideen bereitzustellen.

Baukörperstudie Zubau SKA-Bettentrakt- Erweiterung 7161 St. Andrä, Baubeginn 08/22. Foto: NOEN

Auf den ressourcensparenden Umgang mit Bauland zu achten, funktionelle Grundrisse in gutem Verhältnis zur äußeren Hülle zu entwickeln, energetische Konzepte und umweltfreundliche Konditionierung (Heizung, Klimatisierung, Belüftung) von allen Nutzräumen, ob Wohnräume oder Arbeitsstätten sind „state of the art“.

Wohnen ist ein elementares Bedürfnis gerade während der Corona-Krise, wird uns die Bedeutung unseres Zuhauses, als Rückzugsort und zeitgleich „home-office“ bewusst, ebenso wird der Rückzug in den ländlichen Bereich zum Thema.

Um- und Zubau Weinlogistik 2460 Kaisergarten, derzeit in Bau Foto: NOEN

Nicht zu vernachlässigen beim „ressourcensparenden Umgang mit Bauland“ ist das Sanieren und sinnvolle Verdichten in den Ortskernen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Förderung des Ortsbildes, die Bewahrung aktiver und attraktiver Ortskerne, und damit die Identifikation der Bewohner mit ihrem näheren Umfeld.

Die neu gezeigten Fotos unserer Projekte stellen wieder anschaulich Beispiele unserer Planungen da, wir freuen uns auf ein Beratungsgespräch mit Ihnen.

Als Architekturbüro stehen wir mit unserem Team für Planungen von Wohnbauten und vielen anderen Bauaufgaben zur Verfügung und beraten Sie gerne!